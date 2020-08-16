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مرأة

عنيد وشديد الإصرار .. تحليل شخصية مواليد اليوم 16 أغسطس فى علم الأبراج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:53 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 16 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.


وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 16 أغسطس فإن ذلك يعنى أنك عملى وعاطفى فى آن واحد، وتتمتع بذكاء اجتماعى وبصيرة، وتكن مشاعر إخلاص حقيقية للأصدقاء، وأنت أيضا عنيد وشديد الإصرار وعليك أن تتجنب التسرع والمغامرة غير محسوبة النتائج.


وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 16 أغسطس تقول له فيها، إن هذا العام يعتبر بناء جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا فى كل شىء.

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