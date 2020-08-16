AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء لتغذية مناطق التوسعات الشرقية بمدينة 15 مايو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:51 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه جارٍ الانتهاء من مراحل تنفيذ محطة محولات جديدة بمدينة ١٥ مايو جهد ( ٢٢٠ / ٦٦ / ١١ ) ك . ف . أ  بقدرة مرحلية ١٢٠ ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع بإضافة محول جهد ٦٦ / ١١ بقدرة ٤٠ ميجا فولت أمبير لتغذية مناطق التوسعات الشرقية للمدينة.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أن محطة محولات مايو الجديدة تغذي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة  وتشمل مناطق الإسكان الاجتماعي المختلفة( 90 فدانًا – 120 فدانًا - ٥٠ فدانًا - ٢٩٠ فدانًا) و مناطق بيت الوطن،  ومنطقة ١٠٠ فدان، وما يستجد من أعمال بالمناطق المذكورة .


وأضاف رئيس الجهاز  أنه  تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحطة، وجارٍ حاليا الانتهاء من أعمال الاختبارات ومن المتوقع دخول المحطة الخدمة في نهاية أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز المدينة لخدمة سكانها وخاصة سكان مناطق الإسكان الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الأزمة لـ التصدير.. الكهرباء فى عهد السيسي.. مصر نورت من جديد

بتكلفة 45 مليون يورو ..نقل الكهرباء تطلق التيار فى محطة محولات تكرير البترول

بطاقة إجمالية 500 م. ف. أ.. الإسكان: جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة

الإسكان والمرافق: تطوير محولات الكهرباء بالمحافظات.. ورفع التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

الأعمال بدأت.. إنشاء محطة كهرباء المنصورة الجديدة باستثمارات 440 مليون جنيه

" المجتمعات العمرانية " تتفقد مشروعي"زهور مايو"والإسكان الاجتماعي بمدينة مايو

ترشيحاتنا

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟.. دار الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزن

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 -8- 2020 بمحافظات مصر

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح