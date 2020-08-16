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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ مى سليم على السوشيال ميديا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

- أحلى وأجمل صباح الفُل علي ست الكُل وأجمل ابتسامة وأحلى إشراقة عالصبح.

- ممثلة شاطرة بجد ومغنية رائعة ربنا يخليكي يااارب.

- صباح الفل عليكي.

- صباح النوور والسرور ابتسامة صباحية.


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يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".


ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

صباح الخير 🦋

تم النشر بواسطة ‏‎Mai Selim‎‏ في الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٢٠

صباح الخير 🦋

تم النشر بواسطة ‏‎Mai Selim‎‏ في الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٢٠
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