معالجة إنسانية لقصة ريا وسكينة على المكشوف بالأوبرا

معالجة إنسانية للقضية الجنائية الشهيرة ريا وسكينة تقدمها فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى عصام عزت فى عرض يحمل اسم بطلاتاها " ريا وسكينة " من تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء ١٨ اغسطس على المسرح المكشوف.
يتناول العرض دوافعهما لارتكاب عدة جرائم تسببت فى نشر الرعب فى الاسكندرية ويبحث فى مختلف الظروف التى واكبت حياتهما وردود افعالهما تجاه العنف الذى تعرضتا له وادى الى نهايتهما المحتومة .
الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحًا كبيرًا .