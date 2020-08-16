معالجة إنسانية لقصة ريا وسكينة على المكشوف بالأوبرا

معالجة إنسانية للقضية الجنائية الشهيرة ريا وسكينة تقدمها فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى عصام عزت فى عرض يحمل اسم بطلاتاها " ريا وسكينة " من تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء ١٨ اغسطس على المسرح المكشوف.





يتناول العرض دوافعهما لارتكاب عدة جرائم تسببت فى نشر الرعب فى الاسكندرية ويبحث فى مختلف الظروف التى واكبت حياتهما وردود افعالهما تجاه العنف الذى تعرضتا له وادى الى نهايتهما المحتومة .



