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برلمان

مستقبل وطن: الدستور يمنع تفصيل الدوائر الانتخابية لإرضاء النخبة السياسية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:52 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
أكد النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو ائتلاف دعم مصر، أن طبيعة دوائر مجلس الشيوخ تختلف تمامًا عن الدوائر المخصصة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية.

وقال "رشاد"، موجهًا كلامه إلى بعض نواب محافظات الصعيد؛ نتيجة اعتراضهم على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظتهم، وذلك أثناء اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد الآن، "معنديش القدرة للأسف لعمل دوائر تفصيل لإرضاء النخبة السياسية".

وأضاف "أنا عندى معايير دستورية التزمت بها خلال إعداد تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، لافتا إلى أنه فى العهد الماضى كان تقسيم الدوائر الانتخابية يتم وفقا للقوى السياسية، أما الآن فالأمور تتحقق وفقًا للدستور والقانون، والوزن النسبى للمقعد.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت اجتماعا لأكثر من ٣ ساعات متصلة لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر الأعضاء.

وتضمن التقسيم الجديد، تخصيص ١٤٣ دائرة انتخابية للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، و٤ دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة.

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