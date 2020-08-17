صدى البلد يكرم الشيخ محمد محروس طلبة القارئ بالإذاعة والتلفزيون

كرم موقع صدى البلد الإخباري الشيخ محمد محروس طلبة بالإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء محافظات القناة. القارئوالتليفزيون





ولد طلبة، في 4 سبتمبر عام 1971 ونشأ فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وحفظ القرآن على يد والده الشيخ محروس طلبة ، فى عمر العاشرة و بدأ قراءة القرآن الكريم فى المحافل الدينية والمآتم في محافظة الإسماعيلية ثم انتقل فى الحفلات الدينية فى جميع المحافظات.





والتحق بالإذاعة عام 2010 بعدما فشل في عام 2000 وخرج في أول إذاعة عام 2012 تزوج عام 1997، ولديه ولدان وبنت، وهم محمود ومنار توأم وهم فى الفرقة الثانية لكلية تجارة جامعة قناة السويس، ويوسف فى الصف الثالث الإعدادى.



