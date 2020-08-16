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ديني

بث مباشر.. صدى البلد يستضيف الشيخ محمد محروس القارئ بالإذاعة والتليفزيون

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:16 م
محمد محروس طلبة
محمد محروس طلبة
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محمود ضاحي
يستضيف موقع صدى البلد الشيخ محمد محروس القارئ بالإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء محافظات القناة.

ولد الشيخ محمد محروس، في 4 سبتمبر عام 1971 ونشأ فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وحفظ القرآن على يد والده الشيخ محروس طلبة، فى عمر العاشرة  و بدأ قراءة القرآن الكريم فى المحافل الدينية والمآتم في محافظة الإسماعيلية ثم انتقل فى الحفلات الدينية فى جميع المحافظات.

 والتحق بالإذاعة عام 2010 بعدما فشل في عام 2000 وخرج في أول إذاعة عام 2012  تزوج عام 1997، ولديه ولدان وبنت، وهم محمود ومنار توأم وهم فى الفرقة الثانية لكلية تجارة جامعة قناة السويس، ويوسف فى الصف الثالث الإعدادى.


 سافر لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك مع الجاليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمشاركة زعماء ورؤساء الدول منهم، "استراليا وكينيا وتركيا والمالديف وباكستان والجزائر وأوغندا وكينيا والجبل الأسود وصيربيا وفنزويلا".
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