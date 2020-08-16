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ديني

حكم الشرع في استخدام الآيات القرآنية في غير موضعها.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:09 م
حكم الشرع في استخدام
حكم الشرع في استخدام الآيات القرآنية في غير موضعها
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محمود ضاحي
ما حكم استخدام آيات قرآنية في حديث مع الأصدقاء بما لا يناسب الموقف.. سؤال ورد إلى أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية للدار على اليوتيوب، أنه لا يجوز شرعًا ذلك، ونص الفقهاء على مثل ذلك فلو شخص دعاك إلى شراب أي شيء  لاتقول "وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا .

وشدد أمين الفتوى على البعد عن مثل هذه الأمور وربط الآيات القرآنية في غير موضعها.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من يعاني من الضيق والكرب فعليه ان يتوضأ ويصلى ركعتين، ويستغفر الله. 

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لعل ما تعانيه من هم وحزن بسبب نسيان الذكر وقراءة القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124].
 

لدى حالة إكتئاب دائم فماذا أفعل ؟ .. سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح ممدوح، قائلًا: من يعاني من الإكتئاب فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله، أن يشرح الله صدره ووييسر أمره ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأشار الى أن من أصابه كرب وهم وغم أو إكتئاب عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.

وأضاف عاشور، خلال لقائه بقناة الناس، أن من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

وتابع قائلًا : وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى (لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين)، داعيين المولى عز وجل أن يفك كرب المكروبين ويرفع عنهم الهم والغم .



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