الأوقاف: عودة صلاة الجمعة على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن الوزارة قامت بتقديم خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل .

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الاثنين - أن موضوع خطة الوزارة لعودة صلاة الجمعة تم إدراجه في جدول أعمال اللجنة للمناقشة في اجتماعها القادم، ونسأله سبحانه أن يعجل برفع الكرب والبلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، كما نسأله سبحانه أن يعجل وييسر بفتح بيوته العامرة فتحا كاملا لا غلق بعده إن شاء الله .

وفي وقت سابق، أكد وزير الأوقاف أن لا أحد ينكر أن الظروف التي يعيشها العالم اليوم سواء من صراعات وتوترات وتحديات اقتصادية من جانب، إضافة إلى بعض الآثار النفسية المترتبة على انتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من إجراءات لم يعتد عليها الخلق من قبل بما حدَّ من حركة حياتهم من جانب آخر ، كل ذلك ألقى بظلاله على النفس البشرية ، فأصاب البعضَ جانبٌ من التوتر أو القلق الذي ربما يصل عند البعض منهم إلى حد الاكتئاب ، مع درجات متفاوتة من الترقب والحذر لدى الكثيرين .





وأفاد جمعة في بيان له كل ذلك يلقي بمسئولية كبيرة على الأطباء وعلماء الدين والنفس والاجتماع والمفكرين لمحاولة إخراج الناس من تلك الحالات النفسية التي يمرون بها أو العمل على تخفيف حدَّتها وآثارها على أقل تقدير ، كل في مجاله وميدانه ، لتعويض حالات الجفاف التباعدي الضروري الذي تقتضيه طبيعة المرحلة .



