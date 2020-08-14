ذكرت 5 مرات.. وزير الأوقاف: القرآن الكريم تحدث عن مصر كدولة ومدينة وملك قوي

ألقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف





وقال جمعة، إن الدولة العظيمة القوية لابد لها من اعمدة قوية موضحا أن أعمدة الدولة هي مؤسساتها الوطنية كما تحدث القرآن الكري م عن مصر كدولة ومدينة وملك راسخ قوي.

وأضاف: ذكر القرآن الكريم مصر بلفظ المدينة 5 مرات في القران منها 4 مرات في قصة موسى عليه السلام والخامسة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام.





وأوضح: تحدث القرآن عن مصر منذ آلاف السنين أنها مدينة وعندما يصف القرآن البلدة انها مدينة فهي مدينة عظيمة .



