ذكرت 5 مرات.. وزير الأوقاف: القرآن الكريم تحدث عن مصر كدولة ومدينة وملك قوي

ألقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف
وقال جمعة، إن الدولة العظيمة القوية لابد لها من اعمدة قوية موضحا أن أعمدة الدولة هي مؤسساتها الوطنية كما تحدث القرآن الكريم عن مصر كدولة ومدينة وملك راسخ قوي.
وأضاف: ذكر القرآن الكريم مصر بلفظ المدينة 5 مرات في القران منها 4 مرات في قصة موسى عليه السلام والخامسة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
وأوضح: تحدث القرآن عن مصر منذ آلاف السنين أنها مدينة وعندما يصف القرآن البلدة انها مدينة فهي مدينة عظيمة .
وأردف وزير الأوقاف: في قصة موسى عليه السلام قال تعالى وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّ ، وقال تعالى " وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى "