اجتماع خليجي استثنائي لوزراء النقل لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة وتأمين سلاسل الإمداد

عقد وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا استثنائيًا عبر الاتصال المرئي، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتهديدات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الأجواء الخليجية، وفق ما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية جمال الوصيف من الرياض.

ضمان استمرار حركة النقل

وأوضح الوصيف خلال مداخلة هاتفية أن الاجتماع ركز على تعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس لضمان استمرار حركة النقل وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عقب الاجتماع، والتي أكّد فيها أن دول المجلس تتبع خطة استراتيجية لتعزيز التكامل الدفاعي والأمني، لافتًا إلى استمرار اعتراض الطائرات المسيّرة التي تهدد الأجواء الخليجية. وأضاف أن السعودية سجلت منذ قليل اعتراض أول طائرة مسيّرة لهذا المساء، ما يعكس استمرار المخاطر الأمنية.

التحرك السريع للحد من التصعيد

وشدد الأمين العام على رفض أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز أو السيطرة عليه، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، ودعا إيران إلى وقف الاعتداءات فورًا، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك السريع للحد من التصعيد، مع التلميح إلى إمكانية تدويل القضية لضمان حماية الممرات البحرية الحيوية واستقرار المنطقة.