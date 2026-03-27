الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هل تُنهي حياتها؟ منشور صادم للمذيعة داليا فؤاد يثير القلق ويكشف معاناة نفسية مؤلمة

داليا فؤاد
داليا فؤاد
أحمد العيسوي

في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر اسم المذيعة داليا فؤاد المشهد بعد نشرها رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، حملت في طياتها كلمات وداع حزينة، ما دفع المتابعين للتساؤل حول حالتها النفسية وحقيقة ما تمر به خلال الفترة الأخيرة.

رسالة وداع مؤلمة تهز المتابعين

نشرت داليا فؤاد رسالة بدت أقرب إلى خطاب وداع لوالدتها، عبّرت خلالها عن حالة من الإرهاق النفسي الشديد، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار أو “المعافرة” كما وصفت.
وقالت في كلمات مؤثرة إنها استنفدت طاقتها بالكامل، ولم يعد لديها القدرة على مواجهة ضغوط الحياة، مضيفة أنها تشعر بالعجز عن مواصلة الطريق رغم محاولاتها السابقة.

الرسالة حملت اعتذارًا صريحًا لوالدتها، حيث عبّرت عن ندمها لما تسببت فيه من ألم، مؤكدة أنها حاولت كثيرًا أن تكون عند حسن الظن، وأن تتحمل المسؤولية وتكون “السند”، لكنها في النهاية شعرت بالانهيار الداخلي.

صراع داخلي ومعاناة خفية

كشفت داليا في منشورها عن جانب إنساني عميق من معاناتها، حيث أشارت إلى أنها كانت تعيش حالة من التناقض بين ما تشعر به داخليًا وما تظهره أمام الآخرين.
وأكدت أنها كانت تخفي حزنها ودموعها خلف مظهر هادئ، بينما كانت تعاني في صمت من ضغوط نفسية متراكمة.

كما تحدثت عن شعورها بفقدان التوازن، وأنها وصلت إلى مرحلة لم تعد تعرف فيها كيف تكون على طبيعتها دون أن تخسر حب الآخرين، وهو ما يعكس صراعًا داخليًا بين حقيقتها الشخصية ومتطلبات المجتمع المحيط بها.

تداعيات أزمة سابقة في حياتها

يأتي هذا المنشور في ظل خلفية من الأزمات التي مرت بها الإعلامية خلال الفترة الماضية، أبرزها القضية التي أُثيرت في نوفمبر 2024، حين تم تداول معلومات حول تورطها ضمن شبكة لتوزيع مواد مخدرة، وهي القضية التي انتهت لاحقًا بحصولها على حكم بالبراءة.

وقد علّقت داليا حينها على الحكم مؤكدة أنها عاشت عامًا صعبًا من المعاناة، مشيرة إلى أن اسمها زُج به في اتهامات أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية، رغم براءتها في النهاية.

بين التعاطف والقلق.. تفاعل واسع على السوشيال ميديا

أثار المنشور موجة كبيرة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن قلقهم على حالتها، مطالبين بضرورة دعمها نفسيًا والوقوف بجانبها في هذه المرحلة الصعبة.
في المقابل، رأى آخرون أن الرسالة تعكس حجم الضغوط التي قد يتعرض لها بعض الشخصيات العامة بعيدًا عن الأضواء.

 

في الختام، تبقى رسالة داليا فؤاد بمثابة جرس إنذار يسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأفراد، سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية.
كما تعيد هذه الواقعة التأكيد على ضرورة تقديم الدعم والاحتواء، بدلًا من إصدار الأحكام، فخلف كل صورة هادئة قد تختبئ معاناة لا يراها أحد.

