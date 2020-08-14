الأوقاف: أعمدة بناء الدولة موضوع خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص





قررت وزارة الأوقاف المصري ة إقامة صلاة اليوم الجمعة بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.





وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة ، لتكون تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال ، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .





وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .





وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الفائزين وجوائزهم في مسابقة مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية.









وذكرت وزارة الأوقاف ، أن الموضوع الأول : " الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) ومصارفها الشرعية " وفاز فيه: علي سيد إسماعيل محمد ( 5000 جنيه )، ببحث مشترك للإدارة العامة لبحوث الدعوة بالديوان العام (3000 جنيه) تقسم بين مقدمي البحث بالتساوي.









وفي الموضوع الثاني : عن " الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة دراسة فقهية عصرية " ، فاز فيه، حمادة عيد عبد العزيز حمدان ( 5000 جنيه)،

محمد ربيع أحمد السيد ( 3000 جنيه) .









أما بالنسبة للموضوع الثالث في المسابقة : "ما يجبر تركه بدم في الحج والعمرة ، دراسة فقهية عصرية مقارنة" . سيتم إعلان نتيجته لاحقًا ، حيث إن بحوثه لازالت قيد التحكيم والمراجعة.









يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الثقافة الإسلامية المستنيرة ، وغرس القيم الدينية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومعالجة قضايا العصر ومستجداته من خلال البحوث العلمية المتنوعة التي تعود بالنفع على المجتمع.



