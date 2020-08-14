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ديني

الأوقاف: أعمدة بناء الدولة موضوع خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:01 ص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
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محمود ضاحي

قررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة  اليوم الجمعة   بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف  ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال ، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .

وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الفائزين وجوائزهم في مسابقة مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية.


وذكرت وزارة الأوقاف، أن الموضوع الأول : " الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) ومصارفها الشرعية " وفاز فيه: علي سيد إسماعيل محمد ( 5000 جنيه )، ببحث مشترك للإدارة العامة لبحوث الدعوة بالديوان العام (3000 جنيه) تقسم بين مقدمي البحث بالتساوي.


وفي الموضوع الثاني : عن " الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة دراسة فقهية عصرية " ، فاز فيه، حمادة عيد عبد العزيز حمدان ( 5000 جنيه)،
محمد ربيع أحمد السيد ( 3000 جنيه) .


أما بالنسبة للموضوع الثالث في المسابقة : "ما يجبر تركه بدم في الحج والعمرة ، دراسة فقهية عصرية مقارنة" . سيتم إعلان نتيجته لاحقًا ، حيث إن بحوثه لازالت قيد التحكيم والمراجعة.


يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الثقافة الإسلامية المستنيرة ، وغرس القيم الدينية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومعالجة قضايا العصر ومستجداته من خلال البحوث العلمية المتنوعة التي تعود بالنفع على المجتمع.

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