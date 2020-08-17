وزير التموين: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه وتوفر 50 الف فرصة عمل.. إبراهيم عشماوي: جار إنشاء 18 مشروعا ومناطق تجارية فى 11 محافظة

وزير التموين :

المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه وتوفر 50 الف فرصة عمل





ابراهيم عشماوى:

جار إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن بقيمة 49 مليار جنيه













أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد اكبر منطقه تجاريه و لوجيستيه تم انشاؤها بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار و جهاز تنمية التجاره الداخليه التابع للوزارة ضمن خطة الدوله لانشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحه حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصرى و تتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا و تخدم 42 مليون نسمه توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشره و غير مباشره خلال مدة تنفيذ المشروع بالاضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها









جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة.وافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية ،كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.









من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان المنطقة اللوجستية فى طنطا تتضمن العديد من الأنشطه التى سوف تسهم فى نقله نوعيه للمواطن بمحافظات بالدلتا حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه يحتوى هايبر ماركت و توكيلات تجاريه و 7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقه لوجيستيه للادويه بأحدث التكنولوجيا العالميه للاقلال من الهادر و توفير الأدويه لمواطنى الدلتا.









واضاف الدكتور إبراهيم عشماوي ان المنطقة تضم ايضا معارض تجاريه واسواق مفتوحه وأسواق جمله ومنطقه لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الآلات المتنوعة مكاتب اداريه مزوده بجميع مسلزمات الاداره الحديثه تساهم فى تواجد الشركات العالميه بمحافظات الدلتا مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت ادارة كوادر لديها خبرات عديده ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكزبالشرق الأوسط مراكز طبيه يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التى لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا .









وان المنطقة تتضمن





قاعات مؤتمرات تساهم فى اقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر ناد رياضى اجتماعى بالمنطقه يسهم فى استيعاب الشباب و تواصل الأجيال و المحافظه على الاجيال الناشئه وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقه بالاضافه الى معسكرات الشباب و أهالى الدلتا وخدمات حكوميه ومحطة خدمة و تموين سيارات كما تم تزويد المنطفه التجارية اللوجيستية بمرافق مستقله من كهرباء و مياه و صرف صحى و غاز طبيعى و شبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة









كشف الدكتور إبراهيم عشماوى ، إن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافطات المختلفة، وتم إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن وأن هذه المشروعات على مساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل وأن هذه المشروعات تنفذ حاليا على أرض الواقع، كما أنه جارٍ طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.









كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية بحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و اللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا واللواء سعيد السيد مدير نادى ماتريكس.