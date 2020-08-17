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سيارات

تعرف على مكونات محرك السيارة من الداخل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:12 م
تعرف علي مكونات محرك
تعرف علي مكونات محرك السيارة من الداخل
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اشرف عطية
يهتم عشاق السيارات بالمحرك علي وجة الخصوص لانة يعتبر بمثابة قلبها النابض بالحيوية و يهتم بعض قائدي السيارات بالمحرك علي وجة الخصوص فهو يحتوي علي الكثير من الاجزاء الميكانيكية التي تتحد معا لتحرك السيارة . 

نطرح عليكم في هذا الموضوع مكونات المحرك من الداخل بالتفصيل وهي: الصمامات والمكبس وحلقات المكبس وزراع التوصيل وعامود الكرنك وكارتيرة الزيت والبوجيهات. 


تتمثل و ظيفة الصمامات في العمل على دخول وخروج الوقود ودخان العادم و لكن تتم هذة العمليات في توقيتات محسوبة بالثانية، وتعمل علي احكام الغلق لعدم تسريب اي محتوي من محتوياتها الي الخارج . 

اما المكبس فهو عبارة عن أسطوانية تتحرك للأعلى وللأسفل، وظيفتها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية، يتم هذا التحويل عن طريق احتراق الهواء و العادم معا.


ونجد بعد ذلك عامود الكرنك وهو مثل العمود الفقري في المحرك، فيقوم بإعطاء للتروس داخل المحرك، و يقوم بتحويل الحركة الترددية الي حركة دائرية وتوجد ايضا كارتيرة الزيت و هي تحيط بعامود الكرنك و يوجد ايضا اعلي المحرك البوجيهات و هي مسؤولة عن اعطاء شرارة البدء الاولي داخل المحرك لتبدا عملية تناغم و اشتعال الوقود و الهواء داخل المحرك و من ثم تسير السيارة لفضل الطاقة التي يولدها المحرك  . 

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