تعرف على مكونات محرك السيارة من الداخل

يهتم عشاق السيارات بالمحرك علي وجة الخصوص لانة يعتبر بمثابة قلبها النابض بالحيوية و يهتم بعض قائدي السيارات بالمحرك علي وجة الخصوص فهو يحتوي علي الكثير من الاجزاء الميكانيكية التي تتحد معا لتحرك السيارة .





نطرح عليكم في هذا الموضوع مكونات المحرك من الداخل بالتفصيل وهي: الصمامات والمكبس وحلقات المكبس وزراع التوصيل وعامود الكرنك وكارتيرة الزيت والبوجيهات.









تتمثل و ظيفة الصمامات في العمل على دخول وخروج الوقود ودخان العادم و لكن تتم هذة العمليات في توقيتات محسوبة بالثانية، وتعمل علي احكام الغلق لعدم تسريب اي محتوي من محتوياتها الي الخارج .





اما المكبس فهو عبارة عن أسطوانية تتحرك للأعلى وللأسفل، وظيفتها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية، يتم هذا التحويل عن طريق احتراق الهواء و العادم معا.









ونجد بعد ذلك عامود الكرنك وهو مثل العمود الفقري في المحرك، فيقوم بإعطاء للتروس داخل المحرك، و يقوم بتحويل الحركة الترددية الي حركة دائرية وتوجد ايضا كارتيرة الزيت و هي تحيط بعامود الكرنك و يوجد ايضا اعلي المحرك البوجيهات و هي مسؤولة عن اعطاء شرارة البدء الاولي داخل المحرك لتبدا عملية تناغم و اشتعال الوقود و الهواء داخل المحرك و من ثم تسير السيارة لفضل الطاقة التي يولدها المحرك .



