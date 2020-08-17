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سيارات

احذر ركن سيارتك أسفل الأشجار .. لهذا السبب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:19 ص
احذر ركن سيارتك اسفل
احذر ركن سيارتك اسفل الاشجار .. لهذا السبب
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اشرف عطية
يلجاء الكثير من السائقين، إلى ركن سياراتهم أسفل الأشجار خصوصا في اشعة الشمس الحارة لحمايتها منها ، والحفاظ عليها من اشعة الشمس الضارة و حمايتها، ولكن في الحقيقة هم يضروا سياراتهم اشد الضرر .  

وركن السيارة اسفل الاشجار يضرها ضررا كبيرا، لان اوراق الاشجار المتساقطة تتجمع اسفل المساحات وفي الاماكن الضيقة وفي اماكن تصريف مياه الامطار و الغسيل . 

ليس هذا فقط، بل الأحماض وفضلات الطيور تتسبب في إتلاف طلاء السيارة، وسد اماكن تصريف المياه يتسبب في تراكمها لأوقات طويلة مما يترتب علية حدوث بارومة تضر جسم السيارة .

لذلك يجب علي قائد السيارة ان يقوم بتنظيفها بعناية، وإزالة بقايا الأشجار المتراكمة في الاماكن الضيقة و اسفل المساحات ، و يتم التنظيف في مغسلة متخصصة و تنظيف اماكن تصريف المياه بعناية شديدة . 
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