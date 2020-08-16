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سيارات

تعرف علي معدل استهلاك تكييف السيارة للبنزين وكيفية تقليله

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:32 م
معدل استهلاك تكييف
معدل استهلاك تكييف السيارة للبنزين
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اشرف عطية
تشد بلادنا هذة الفترة موجة كبيرة في ارتفاع درجة الحرارة و يصبح الملاذ الوحيد امام السائق هو تشغيل التكييف للهروب من حرارة الجو قدر المستطاع و بالطبع يزداد استهلاك الوقود بسبب التكييف . 


تشغيل التكييف يعتمد علي المحرك مما يزيد الحمل و يوؤدي الي ارتفاع استهلاك البنزين بصورة كبيرة فتشغيل التكييف في بداية التبريد يستهلك الوقود بمقدار 5 لتر لكل 100 كيلو تقطعهم السيارة و يمكن ان يزيد هذا المعدل بفعل حرارة الجو او كبر سعة المحرك

خطوات تقليل استهلاك البنزين الذي يستهلكة التكييف : 

1- فتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق قبل تشغيل السيارة للتخلص من الهواء الساخن في مقصورة السيارة . 

2- عند بداية الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم قم بتشغيل التكييف .

3- عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة الأقل من 5 كلم وفتح النوافذ أثناء السير لانة يزيد من الاستهلاك بشكل جنوني .

4- قم بتظليل الزجاج لتقليل اشعة الشمس في مقصورة السيارة .

5- تجنب تشغيل التكييف علي درجة حرارة باردة . 


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