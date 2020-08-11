أسباب إضاءة لمبة ABS في سيارتك وكيفية حل المشكلة

نظام منع انغلاق الفرامل ABS؛ فهو نظام مخصص لمنع انغلاق الإطارات أثناء عملية الكبح، ويوقف السيارة في أقصر مسافة ممكنة. تعد الفرامل أهم أنظمة السيارة الخاصة بالأمان، والعديد من السيارات أصبحت مجهزة بأنظمة فرامل حديثة، أبرزها





ومن أبرز الأعطال التي تواجه قائد السيارة هي إضاءة لمبة ABS في تابلوه السيارة، فلا يعلم السائق ما هو التصرف الصحي عند مواجهة هذه المشكلة..





وففي هذا السياق تطرح عليك بعض النصائح التي يجب اتباعها.





أسباب إضاءة لمبة ABS





1- تلف الفيوز الخاص بنظام ABS .





2- تدني مستوى زيت الفرامل؛ فيجب قياسه لبيان كمية الزيت الموجودة في المكان المخصص لزيت الفرامل لأن نقصانه يؤدي لظهور هذه المشكلة.





3- وجود خطأ في كمبيوتر السيارة، ولحل هذه النقطة قم بغلق المحرك ثم فُكّ كابل البطارية واتركها مدة قصيرة ثم قم بإعادة توصيلها ستجد اللمبة قد انطفأت.





4- تلف حساس نظام ABS في السيارة.



