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سيارات

أسباب إضاءة لمبة ABS في سيارتك وكيفية حل المشكلة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:00 م
أسباب إضاءة لمبة
أسباب إضاءة لمبة ABS في سيارتك
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اشرف عطية
تعد الفرامل أهم أنظمة السيارة الخاصة بالأمان، والعديد من السيارات أصبحت مجهزة بأنظمة فرامل حديثة، أبرزها نظام منع انغلاق الفرامل ABS؛ فهو نظام مخصص لمنع انغلاق الإطارات أثناء عملية الكبح، ويوقف السيارة في أقصر مسافة ممكنة. 

ومن أبرز الأعطال التي تواجه قائد السيارة هي إضاءة لمبة ABS في تابلوه السيارة، فلا يعلم السائق ما هو التصرف الصحي عند مواجهة هذه المشكلة..

وففي هذا السياق تطرح عليك بعض النصائح التي يجب اتباعها. 

أسباب إضاءة لمبة ABS  

1- تلف الفيوز الخاص بنظام ABS .

2- تدني مستوى زيت الفرامل؛ فيجب قياسه لبيان كمية الزيت الموجودة في المكان المخصص لزيت الفرامل لأن نقصانه يؤدي لظهور هذه المشكلة. 

3- وجود خطأ في كمبيوتر السيارة، ولحل هذه النقطة قم بغلق المحرك ثم فُكّ كابل البطارية واتركها مدة قصيرة ثم قم بإعادة توصيلها ستجد اللمبة قد انطفأت.

4- تلف حساس نظام ABS في السيارة. 

5- انقطاع أحد أسلاك نظام ABS في السيارة. 
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