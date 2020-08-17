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سيارات

أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:03 م
هيونداي فيرنا hyundai
هيونداي فيرنا hyundai verna
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اشرف عطية
يزداد في الفترة الاخيرة اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة خصوصا بعد الغاء قرار حظر التجول و عودة الحياة لطبيعتها تديجيا مرة اخري.

 و في هذا السياق نطرح عليكم تقرير مفصل عن اسعار و مواصفات معشوقة المصريين هيونداي فيرنا و التي اثبتت جدارتها في مصر علي مر سنوات طويلة بفضل اعتماديتها العالية و انتشار قطع غيارها و رخص سعرها الذي يجعلها في متناول يد المواطن المتوسط . 

مواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna

تأتي هيونداي فيرنا hyundai verna محرك 1600 سي سي من 16 صباب رباعي الاسطوانات بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات وتأتي السيارة بتجهيزات عديدة تشمل عجلة قيادة باور وجنوط 13 بوصة أو 14 بوصة وزجاج كهربائي كامل ومسند يد امامي وحامل للأكواب ومساند رأس أمامية وخلفية متحركة . 

هيونداي فيرنا hyundai verna بها بمقاعد قماشية وتنجيد للأبواب وعجلة قيادة قابلة للامالة ومرايا كهربائية خارجية وقفل مركزي للأبواب وريموت كنترول وتكييف هواء مانيوال وسخانات بالزجاج الخلفي وفتح التنك من الداخل وفتح الشنطة من الداخل ورادو FM\AM ومشغل اسطوانات CD مع 4 سماعات ومصابيح ضباب أمامية ومقابض خارجية بلون السيارة وداخلية بطلاء كرومي.

هيونداي فيرنا hyundai verna تعتبر الموديل الأكثر شعبية حاليًا بين سيارات العلامة الكورية في مصر ورغم تراجع مبيعاتها في الفترة الأخيرة ولكن هذه السيارة لاتزال على عرش مبيعات هيونداي محليًا وتأتي هذه السيارة بطول يبلغ 4.260 متر وعرض 1.680 متر وارتفاع 1.405 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.440 متر ويبلغ خلوص السيارة عن الأرض 155 مم وتأتي بخزان وقود سعة 45 لتر. 

تبدا اسعار هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر حسب بعض تجار و موزعي هيونداي من 192,500 جنية للفئة الاولي مانيوال حتي 224,900 لأعلي فئة اوتوماتيك 


أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور
أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور
أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور
أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور
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