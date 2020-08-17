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سيارات

احترس.. أخطاء كبيرة يرتكبها السائقون تدمر الفتيس الأوتوماتيك والمانيوال

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:55 م
الفتيس الاوتوماتيك
الفتيس الاوتوماتيك
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اشرف عطية
الكثير من قائدي السيارات يعشقون سياراتهم و يهتمون بها و يرودها في افضل حال دوما لكن في بعض الأحيان يرتكبون أخطاء كبيرة تدمرها و تدمر أجزاء حيوية فيها وأبرز هذه الأجزاء هو الفتيس . 

فتيس السيارة يعتبر هو المحرك الأساسي لها و بدونه لا تتحرك مطلقا لأنه يقوم بنقل الطاقة المتحركة من المحرك إلى العجلات عن طريق التروس و الكبالن . 

ومن أكثر الأشياء التي يجب الاهتمام بها في الفتيس هو  الزيت لانه المسؤول عن تزيييت الاجزاء الداخلية و التروس و يبرد حرارتها و يقوم بجمع الرايش الناتج عن الاحتكاك ليبقي مجموعة تروس الحركة نظيفة دوما لتعطي أفضل أداء ممكن .  


وبالرغم من اهمية زيت الفتيس إلا أن كثير من قائدي السيارات لا يهتمون بتغييره عند انتهاء صلاحيته، بل ويعتقد بعض قائدي السيارات أن زيت الفتيس لا يتم تغييره علي الاطلاق و لكن الحقيقة عكس ذلك تماما . 


عدم تغيير زيت الفتيس، يؤدي إلى تآكل التروس الداخلية لأن الزيت يتلف مع مرور الوقت و يفقد خصائصه مما يؤثر بالسلب على الفتيس و يتلفة لذلك يجب تغيير زيت الفتيس كل 80.000 كيلو متر . 

توجد بعض علامات تلف زيت الفتيس يجب ملاحظتها و هي مواجهة صعوبة في الغيارات خصوصا في الفتيس المانيوال و صدور اصوات غريبة من الفتيس .
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