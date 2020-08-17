احترس.. أخطاء كبيرة يرتكبها السائقون تدمر الفتيس الأوتوماتيك والمانيوال

الكثير من قائدي السيارات يعشقون سياراتهم و يهتمون بها و يرودها في افضل حال دوما لكن في بعض الأحيان يرتكبون أخطاء كبيرة تدمرها و تدمر أجزاء حيوية فيها وأبرز هذه الأجزاء هو الفتيس .





فتيس السيارة يعتبر هو المحرك الأساسي لها و بدونه لا تتحرك مطلقا لأنه يقوم بنقل الطاقة المتحركة من المحرك إلى العجلات عن طريق التروس و الكبالن .





ومن أكثر الأشياء التي يجب الاهتمام بها في الفتيس هو الزيت لانه المسؤول عن تزيييت الاجزاء الداخلية و التروس و يبرد حرارتها و يقوم بجمع الرايش الناتج عن الاحتكاك ليبقي مجموعة تروس الحركة نظيفة دوما لتعطي أفضل أداء ممكن .









وبالرغم من اهمية زيت الفتيس إلا أن كثير من قائدي السيارات لا يهتمون بتغييره عند انتهاء صلاحيته، بل ويعتقد بعض قائدي السيارات أن زيت الفتيس لا يتم تغييره علي الاطلاق و لكن الحقيقة عكس ذلك تماما .









عدم تغيير زيت الفتيس، يؤدي إلى تآكل التروس الداخلية لأن الزيت يتلف مع مرور الوقت و يفقد خصائصه مما يؤثر بالسلب على الفتيس و يتلفة لذلك يجب تغيير زيت الفتيس كل 80.000 كيلو متر .



توجد بعض علامات تلف زيت الفتيس يجب ملاحظتها و هي مواجهة صعوبة في الغيارات خصوصا في الفتيس المانيوال و صدور اصوات غريبة من الفتيس .