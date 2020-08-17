حيل سحرية لتقليل استهلاك الوقود خلال تشغيل التكييف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يلجأ الكثير من قائدي السيارات إلى تشغيل التكييف لتفادي حرارة الجو والرطوبة العالية ولكن بعض السائقين يبقون متخوفون من ارتفاع استهلاك الوقود خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.





بسبب التخوف من ارتفاع الاستهلاك يلجاء بعض السائقين لفتح نوافذ السيارة اثناء السير وتجنب تشغيل التكييف معتقدين أن هذه الطريقة تقلل من استهلاك الوقود.





فكرة فتح النوافذ وغلق التكييف أثناء السير قد تنجح في توفير الوقود ولكن ليس دائما وليس في جميع الأحوال ولكن بعيدا عن أن تشغيل التكييف يقلل الإرهاق ويزيد من تركيزك خلال القيادة إلا أنه عند فتح النوافذ تزيد مقاومة السيارة للهواء.





وكما نعلم أنه كلما زادت مقاومة أي جسم يستلزم وجود قوة أكبر للقدرة على الدفع وفي هذه الحالة يزداد استهلاك الوقود على عكس تشغيل التكييف على درجة حرارة 24 درجة مئوية.





ضبط التكييف بصفة مستمرة على 24 درجة مئوية يدعم التبريد الجيد داخل السيارة ويقلل من مقاومة الهواء واستهلاك الوقود وضبطه على 24 درجة مئوية يقلل من فترات تشغيله مما يعني درجة حرارة منتظمة واستهلاك أفضل للوقود.

