دوي إطلاق نار في قاعدة للجيش المالي .. وأنباء عن تمرد عسكري محتمل

سُمع دوي إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في قاعدة عسكرية خارج باماكو عاصمة مالي في الوقت الذي قالت فيه السفارة النرويجية ومصدر أمني إن تمردًا عسكريًا محتملًا قد وقع.





وقال سكان محليون ومصادر أمنية إن إطلاق نار على قاعدة للجيش في كاتي، على بعد حوالي 15 كيلومترا خارج باماكو، حيث أدى تمرد عام 2012 إلى انقلاب، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور من أطلق النار على من.





وقال مصدر مسؤول عن أمن المنظمات غير الحكومية في مالي إن إطلاق نار سُمع بالقرب من مكتب رئيس الوزراء.





وقالت السفارة النرويجية في تنبيه لمواطنيها "تم إخطار السفارة بحدوث تمرد في القوات المسلحة والقوات في طريقهم إلى باماكو. يتعين على النرويجيين توخي الحذر ويفضل البقاء في منازلهم حتى يتضح الوضع".





وقال مصدر أمني "نعم تمرد، الجيش حمل السلاح"





وأكد متحدث عسكري إطلاق أعيرة نارية على القاعدة في كاتي، لكنه قال إنه ليس لديه أي معلومات أخرى.





وقاد معارضو الرئيس الحالي، إبراهيم بوبكر كيتا، احتجاجات حاشدة منذ يونيو طالبوا كيتا بالاستقالة بسبب ما وصفوه بإخفاقاته في استعادة الأمن ومعالجة الفساد.





وقُتل 14 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات ، بحسب الأمم المتحدة ونشطاء حقوقيين.





وتشعر القوى الإقليمية بالقلق من أن أي اضطرابات طويلة من الاحتجاجات قد تعرقل القتال ضد المتشددين الإسلاميين في المنطقة، وكثير منهم يتركز في مالي، ولقد جعل وجودهم مناطق شاسعة من وسط وشمال مالي غير خاضعة للحكم.





وكان كيتا يأمل في أن تساعد التنازلات المقدمة للخصوم والتوصيات من وفد وسيط من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء.





وفي رسالة إلى مواطنيها صباح الخميس، قالت السفارة الفرنسية في باماكو: "بسبب الاضطرابات الخطيرة التي حدثت صباح يوم 18 أغسطس في مدينة باماكو ، يوصى على الفور بالبقاء في المنزل".





وأدى تمرد عام 2012 في القاعدة إلى انقلاب أطاح بالرئيس آنذاك أمادو توماني توري وساهم في سقوط شمال مالي في أيدي الجهاديين.