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رياضة

محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي: تركيزي مع المقاصة فقط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:42 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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عمرو ابوبكر
أكد محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق كان نقطة فارقة على المستوى النفسي بالنسبة لفريقه، الأمر الذي انعكس على المستوى الفني لجميع اللاعبين.


وقال محمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على شاشة قناة النهار:"واجهنا سوء حظ غير طبيعي في الدور الأول، وخسرنا نقاط عديدة في مباريات كنا نستحق فيها المكسب، وكابتن إيهاب جلال فرق نفسيًا بشكل كبير مع جميع لاعبي الفريق، وأعاد الثقة لأنفسنا".


وأضاف: "أحاول أن أفيد الفريق وأفكر دائما بشكل كبير أن أستخدم إمكانياتي وأوظفها لخدمة الفريق على المستوى الهجومي وكابتن إيهاب جلال منح لي الحرية كاملة وهذا أعطاني الثقة في الملعب".


وحول سؤاله عن إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي قال:" تركيزي فقط حاليا مع مصر المقاصة وفريقي نريد أن نحصل على مركز متقدم يليق باسم النادي وكل تركيزي منصب حاليا مع المقاصة ولا أفكر في أي شئ آخر".


وختم حديثه قائلا:"أبذل قصارى جهدي وأسعى لخدمة فريقي وأيضا أتمنى الانضمام لمنتخب مصر من خلال المستوى الفني الذي أقدمه".
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