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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 7.5 مليون مشاهدة

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث حصلت على 7 ملايين ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".


أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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