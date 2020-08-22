بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 7.5 مليون مشاهدة

حققت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث حصلت على 7 ملايين ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".













وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".









أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.