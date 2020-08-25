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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد 600 مم الوليدية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:57 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء ، أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية بحي شرق أسيوط وتابع عمليات شفط المياه وإصلاح الخط مشددًا على سرعة نهو الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق.

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رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط  ومروان الشب نائب رئيس حي شرق أسيوط. 

وتفقد المحافظ موقع كسر خط الطرد وأعمال شفط المياه والإصلاح والتي يقوم بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعانة بمعدات الشركة وعدد 6 سيارات كسح لشفط المياه وناشد المحافظ العاملين بالموقع بسرعة نهو الأعمال وإصلاح الكسر.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 600 مم منطقة الوليدية بحي شرق مما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد لحين الانتهاء من الإصلاح.

ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في الإصلاح كما تم الدفع بعدد 6 سيارات مياه نظيفة إلى الاماكن التي تأثرت بقطع المياه عنها لحين الانتهاء من الإصلاح. 

كما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة بأنه تم تجهيز سيارات المياه النقية لطلبها على الفور عن طريق الاتصال بالشركة على رقم الخط الساخن (١٢٥) من أي تليفون أرضي أو من أي محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) .
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