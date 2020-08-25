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رياضة

أي إنسان على وجه الأرض هيزعل.. شوبير يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:57 م
شوبير
شوبير
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محمد بدران

أثار السقوط المدوى لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غضب ليونيل ميسي، وهو ما جعله قريبا من مغادرة البلوجرانا.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه على "تويتر" قائلًا "أي إنسان علي وجه الأرض هيزعل اكيد من رحيل ميسي عن برشلونة"

كانت تقارير قد أشارت مؤخرا إلى أن ميسي أخبر رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، بأنه لا ينوي الاستمرار مع الفريق.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، اليوم، الثلاثاء، أن ميسي اتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله مع برشلونة، وسوف يعلن ذلك قريبا.

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