بعد اختياره بيراميدز .. شوبير: حزين لبقاء رمضان صبحي في مصر

أعرب الإعلامي أحمد شوبير ، عن حزنه بسبب بقاء رمضان صبحي فى مصر وعدم عودته مرة أخرى إلى الاحتراف واللعب فى إحدى الدوريات الأوروبية الكبري .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " حزين من موقف رمضان صبحي واختياره اللعب فى الدوري المصري على حساب العودة إلى الدوريات الكبرى وناديه هيدرسفيلد الإنجليزي " .



وأضاف : " رمضان صبحي يمتلك كل مقومات النجاح فى الاحتراف فى ظل القدرات الفنية والبدنية الرائعة التى يمتلكها إلى جانب صغر عمره".



يذكر أن رمضان صبحي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة بعد وصول المفاوضات بين بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزي إلى مرحلة متقدمة للغاية .



وكان الأهلى أصدر بيانا رسميا أعلن رحيل رمضان صبحي عن صفوفه وخروجه من حساباته الفنية بعد أن أبلغ اللاعب ناديه الأحمر السابق برغبته فى اللعب لبيراميدز عقب انتهاء إعارته مع الأهلى بنهايية شهر يونيو الماضي .



