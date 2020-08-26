5 متطوعين..الهلال الأحمر يترك بصمته لـ كورونا في المؤسسات الحكومية

قالت الدكتورة دينا طلعت، رئيس وحدة المسار الوظيفي بالمعهد القومي للتنمية المستدامة، إن المعهد القومي للتنمية المستدامة هو الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وضمن جهود الوزارة تم استحداث وحدة المسار الوظيفي للعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات العمل ومواكبة التطورات.





وتابعت الدكتورة دينا طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن في صدد التعاون مع الهيئات المختلفة تم توقيع بروتوكول تعاون مع "الهلال الأحمر" للتعاون في مجالات التدريب وهو لتأهيل الكوادر الحكومية والعاملين بالدولة بأساسيات الوقاية وكيفية التعامل في بيئة العمل في ظل تفشي فيروس كورونا.





وأوضحت أن العدد المستهدف من المتوقع أن يكون 5 مستهدفين ويمثلوا بدورهم متطوعين من كل جهة حكومية ويحصلوا على التدريب بنظام "الاونلاين"، وبعد حصولهم على التدريب هم من يقوموا باي شئ يتعلق بـ كورونا من دعم نفسي او دليل إجراءات سلامة في المؤسسة الحكومية.





واضافت ان هذا الكورس هو مكثف مقدم من الهلال الأحمر، ويكون فيه امتحان في نهايته لمعرفة مدى استيعاب المتدربين، مشيرة الى ان من المفترض التوجه الى الجامعات أيضًا.



