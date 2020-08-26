أليو بادجي يهدد مرمى الجونة مرتين والحارس يتدخل للإنقاذ





يواجه الأهلي الجونة في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.





مجدي أفشة مرر ركلة ركنية استقبلها أليو ديانج سددها نحو المرمى وتسقط أمام بادجي داخل منطقة الجزاء، ثم يحاول تسديدها ويقتنصها اسلام طارق حارس مرمى الجونة.





وفي الكرة الثانية، ركنية علي معلول التي تلقاها أليو بادجي وتوغل حتى وصل لحارس المرمى ولكنه تدخل وقطع الطريق على بادجي واصطدم ارضاََ وتلقى العلاج.

هدد أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى منافسه الجونة في هجمتين كادا أن يسكنا شباك الجونة.