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أخبار العالم

مظاهرات طرابلس.. وزير داخلية الوفاق يلوح باستخدام القوة ضد المتظاهرين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
لوح وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، باستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتشدين في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، بدعوى ضبط الأمن.

ومنذ قليل، قالت قناة "ليبيا الحدث" إن مجموعات مسلحة موالية لحكومة فايز السراج غير الشرعية، سيطرت على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس بعد طرد المتظاهرين منه بالقوة. 

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر ليبية قولها إن 6 جرحى على الأقل سقطوا في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات حكومة فايز السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس.

من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح 6 محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في العاصمة، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وقالت منظمة العفو إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار مستخدمين بنادق كالاشنيكوف وأسلحة آلية مثبتة على شاحنات.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أنه إلى جانب المخطوفين أصيب عدد من المتظاهرين في إطلاق النار الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة ميليشيا النواصي المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
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