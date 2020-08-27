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تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع الجزار قاتل زوجته بالهرم.. المتهم جهّز أدوات جزارة من محل عمله واشترى أكياسًا بلاستيك لوضع أشلاء القتيلة بها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:15 م
الجزار والضحية
الجزار والضحية
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حبس الجزار قاتل زوجته 4 ايام
تحقيقات النيابة : 
خلافات زوجية سبب ارتكاب الجريمة 
كاميرات المراقبة رصدت المتهم بحوزته الاكياس البلاستيكية 


أمر «النائب العام» المستشار حمادة الصاوي، بحبس زوجٍ قتل زوجته ووضع أشلاء جثمانها بمُبرِّد بمسكنهما بالهرم.


تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام» بالعثور على جثمان أنثى مقطَّعًا داخل أكياسٍ بمبردٍ بمسكنها بالهرم، بعدَ تغيبها وزوجها عنه لفترة، حيث انتقلت «النيابة العامة» لمسرح الحادث فتبينت آثار ارتكاب الجريمة فيه وناظرت الأشلاء، وانتدبت «النيابة العامة» «الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الجريمة وفحصها، و«الطبيبَ الشرعيَّ» لإجراء الصفة التشريحية على الأشلاء.


وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» أن خلافات زوجية بين الأخيرة وزوجها كانت هي السببَ وراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على أدوات للجزارة من محل الجزارة الذي يعمل به، واشترى الأكياس التي حوت أشلاء المجني عليها من حانوت مجاور، وقد التقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للأكياس المذكورة، والتي بَدَت ممتلئةً في أحد مشاهدها.
 

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض على المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بما جمعته «النيابة العامة» من أدلة أقرَّ بارتكابه الواقعة على إثر مشادَّة بينه وبين المجني عليها طلبت خلالها تطليقها، وأرشد «النيابة العامة» عن الأسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جريمته بمسرح الحادث.


وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستعجال إرفاق التقارير الفنية بالأوراق، وانتداب «مصلحة الطب الشرعي» لفحص السلاحَيْن المضبوطين بإرشاد المتهم؛ لبيان مدى إمكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما أقرَّ به المتهم، ومدى وجود أيَّة آثار مادية أو دموية خاصَّة بالمجني عليها، وكذا فحص خُصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانًا لمدى حملها الحمضَ النوويَّ للمجني عليها.


وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "جزار" لإتهامه بقتل زوجته بالجيزة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية من والد "الزوجة المشار إليها" بعثوره على أشلاء جثة كريمته بداخل ثلاجة "ديب فريزر" بالشقة سكنها. 


أكدت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها "جزار – سبق إتهامه فى عدد من القضايا الجنائية- مقيم بمحافظة الجيزة".


وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة خلافات زوجية فيما بينهما. 


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