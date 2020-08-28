سفيرة البرتغال تزور جامعة عين شمس لتأسيس فرع لمعهد كامويش

أعقب الاجتماع جولة لسفيرة البرتغال بكلية الألسن و القاعات المخصصة للتدريس بالقسم البرتغالي و معامل تدريس الترجمة الفورية.

وأكد الجانبان دعم تبادل الأساتذة والطلاب عن طريق المنح المقدمة من هيئة ايراسموس التابعة للاتحاد الأوروبى. وكذلك تعزيز جودة البرنامج المقدم بالتعاون مع كلية الألسن من خلال رفع تقارير دورية عن الخطة الدراسية و توصيف المقررات ، فضلًا عن دعم الأنشطة الثقافية و العلاقات البحثية و الأكاديمية بين الطرفين ، إلى جانب العمل على تأسيس درجة علمية مشتركة فور تخريج أول دفعة من القسم و ضرورة إعداد كوادر مؤهلة للتدريس.