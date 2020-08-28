سفيرة البرتغال تزور جامعة عين شمس لتأسيس فرع لمعهد كامويش

ألتقى د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة جمهورية البرتغال في مصر، بمقر قصر الزعفران بالجامعة وبحضور د. سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان آليات التعلم المقرر تطبيقها بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد COVID- 19.
كما تم مناقشة تأسيس فرع لمعهد كامويش بجامعة عين شمس؛ بهدف دعم تدريس دورات حرة للغة البرتغالية و نشر الثقافة البرتغالية و تبادل الخبرات التدريسية و البحثية.
أعقب ذلك زيارة السفيرة لكلية الألسن، حيث التقت ود. سلوى رشاد - عميد الكلية، بالقائمين على التدريس بقسم اللغة البرتغالية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الحكومية ويتولى التدريس به نخبة من أساتذة جامعة عين شمس وجامعة بورتو البرتغالية .
وخلال اللقاء الذي ضم نخبة من الجانبين المصري و البرتغالي ، تم التأكيد على دعم قنوات التواصل أونلاين مع الجانب البرتغالى لتدريس اللغة البرتغالية لطلاب القسم فى ظل تداعيات أزمة فيروس COVID-19.
وأكد الجانبان دعم تبادل الأساتذة والطلاب عن طريق المنح المقدمة من هيئة ايراسموس التابعة للاتحاد الأوروبى. وكذلك تعزيز جودة البرنامج المقدم بالتعاون مع كلية الألسن من خلال رفع تقارير دورية عن الخطة الدراسية و توصيف المقررات ، فضلًا عن دعم الأنشطة الثقافية و العلاقات البحثية و الأكاديمية بين الطرفين ، إلى جانب العمل على تأسيس درجة علمية مشتركة فور تخريج أول دفعة من القسم و ضرورة إعداد كوادر مؤهلة للتدريس.
أعقب الاجتماع جولة لسفيرة البرتغال بكلية الألسن و القاعات المخصصة للتدريس بالقسم البرتغالي و معامل تدريس الترجمة الفورية.