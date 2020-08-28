للتأكد من اشتراطات السلامة والأمان.. تنفيذ تجربة إخماد حريق بمستودع مصر للبترول بأسيوط

صرح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنه تم تنفيذ تجربة إخماد حريق بمقر مستودع مصر للبترول بمدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة لتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل من خلال المرور على بعض المنشآت والمواقع والمصانع والمخازن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتأكد من مدى توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية وذلك للتصدي للأخطار قبل وقوعها حرصًا على سلامة المواطنين.





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كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 803 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كافة المواقع والتصدي للمخاطر قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.









وقامت اللجنة برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بزيارة مفاجئة لمستودع مصر للبترول بمدينة أسيوط بحضور مسئولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة وذلك للتأكد من توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع وتم تنفيذ تجربة عملية على استخدام أدوات الإطفاء ومواجهة الحرائق التى قد تطرأ على الموقع والتأكد من توفر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالمستودع.







