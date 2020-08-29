في موسمها.. طريقة عمل عاشوراء بمذاق لا يقاوم

بمناسبة احتفال المسلمين اليوم بموسم عاشوراء والذى اعتاد الجميع على تناول حلوى عاشوراء فيه، إليكم طريقة عمل العاشوراء.
طريقة عمل العاشوراء للشيف نجلاء الشرشابى:
مقادير العاشوراء :
2 كوب قمح منقوع ومسلوق
3 كوب لبن
زبيب جوز هند
فول سوداني سكر
3 ملعقة كبيرة نشا
قرفة ناعمة
طريقة عمل عاشوراء :
- يضرب فى الخلاط اللبن والقمح مع جزء من ماء السلق والسكر.
- بعيدا عن النار نضع النشا فى كمية قليلة من الماء أو اللبن حسب الرغبة ونذيبهم جيدا .
- نقلب القمح على النار ثم نضع النشا المذابة فى الماء أو اللبن .
- نطفأ على العاشورة عندما تصل للغليان ثم توضع فى أطباق التقديم وتضاف القرفة والزبيب جوز الهند والفول السوداني على الوجه وتقدم.