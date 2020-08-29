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مرأة

في موسمها.. طريقة عمل عاشوراء بمذاق لا يقاوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:01 ص
عاشوراء
عاشوراء
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أسماء عبد الحفيظ

بمناسبة احتفال المسلمين اليوم بموسم عاشوراء والذى اعتاد الجميع على تناول حلوى عاشوراء فيه، إليكم طريقة عمل العاشوراء.

طريقة عمل العاشوراء للشيف نجلاء الشرشابى:

مقادير العاشوراء :
2 كوب قمح منقوع ومسلوق
3 كوب لبن
زبيب جوز هند
فول سوداني سكر
3 ملعقة كبيرة نشا
قرفة ناعمة

طريقة عمل عاشوراء :
- يضرب فى الخلاط اللبن والقمح مع جزء من ماء السلق والسكر.
- بعيدا عن النار نضع النشا فى كمية قليلة من الماء أو اللبن حسب الرغبة ونذيبهم جيدا .
- نقلب القمح على النار ثم نضع النشا المذابة فى الماء أو اللبن .
- نطفأ على العاشورة عندما تصل للغليان ثم توضع فى أطباق التقديم وتضاف القرفة والزبيب جوز الهند والفول السوداني على الوجه وتقدم.

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