في موسمها.. طريقة عمل عاشوراء بمذاق لا يقاوم

بمناسبة احتفال المسلمين اليوم بموسم عاشوراء والذى اعتاد الجميع على تناول حلوى عاشوراء فيه، إليكم طريقة عمل العاشوراء.

طريقة عمل العاشوراء للشيف نجلاء الشرشابى:

مقادير العاشوراء :

2 كوب قمح منقوع ومسلوق

3 كوب لبن

زبيب جوز هند

فول سوداني سكر

3 ملعقة كبيرة نشا

قرفة ناعمة

طريقة عمل عاشوراء :

- يضرب فى الخلاط اللبن والقمح مع جزء من ماء السلق والسكر.

- بعيدا عن النار نضع النشا فى كمية قليلة من الماء أو اللبن حسب الرغبة ونذيبهم جيدا .

- نقلب القمح على النار ثم نضع النشا المذابة فى الماء أو اللبن .

- نطفأ على العاشورة عندما تصل للغليان ثم توضع فى أطباق التقديم وتضاف القرفة والزبيب جوز الهند والفول السوداني على الوجه وتقدم.