فضل صيام يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء .. اغتنم فرصة الأجر العظيم

قالت دار الإفتاء، إن

يكفر ذنوب السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يستحب

اليوم التاسع من شهر المحرم، وإليكم فضل

كما أوردت دار الإفتاء.