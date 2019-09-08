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ديني

لماذا نصوم يوم عاشوراء.. أمين الفتوى يوضح

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:56 م
تعرف.. لماذا نصوم
تعرف.. لماذا نصوم يوم عاشوراء
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صيام يوم عاشوراء سنة نبوية، فهو يكفر الذنوب والمراد بها الذنوب الصغائر، وهى ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

واستشهد الشيخ عمرو الورداني، بالحديث الشريف عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم – يعني: يوم عاشوراء- وهذا الشهر، يعني: رمضان".

وأكد أن يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى - عليهما السلام، وروى إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم».

جاء هذا فى الإجابة عن سؤال ورد إليه خلال فتوى ورد إليها مضمونها: "لماذا نصوم يوم عاشوراء؟".

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