شيماء الكومي: القمة الثلاثية تفتح الباب أمام شراكات جديدة بين مصر والأردن والعراق

أكدت د. شيماء الكومي مؤسس اتحاد فتيات الغربية أن الرئيس السيسي خرج من القمة المصرية الأردنية العراقية التي عقدت منتصف الاسبوع الجاري في العاصمة الأردنية عمان بمكاسب عديدة سواء على مستوى توطيد العاقات الثلاثية مع البلدين الشقيقين في بعض الملفات الشائكة مثل مكافحة الإرهاب والربط الكهربائي أو فتح الباب لمزيد من الشراكات الاقتصادية.

وأضافت أن التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية التي تشهدها كافة شوارع وميادين الجمهورية فتحت الشهية أمام الجانب العراقي للاستعانة بالخبرات المصرية في إعادة إعمار العراق مرة أخرى.

وأوضحت أن أكبر المكاسب هو التوجيه بسرعة الإنتهاء من إنشاء أنبوب نفط من العراق يمر للأردن ويصل مصر ليكون منفذ التصدير لأوروبا.





وأشارت مؤسس فتيات الغربية أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة على مائدة القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى وأكد القادة الثلاث علي أهميه حل

النزاع بين دولة الاحتلال وفلسطين علي أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويؤدي الي قيام دوله فلسطين المستقلة.

وأضافت الكومي أن القمة شددت على أن الأمن المائي لمصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدين علي أهميه وجود اتفاق عادل يحفظ حقوق مصر والسودان المائية.