بايدن يرفض ما يحدث في بورتلاند ويلقي باللوم على ترامب

أدان جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية تصاعد العنف في مدينة بورتلاند بعد وفاة رجل خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط اشتباكات بين متظاهرين من أقصى اليسار واليمين المتطرف، ملقيا باللوم على الرئيس دونالد ترامب في "تأجيج النيران".





وقال بايدن، الأحد، على موقح حملته الانتخابية إن "أعمال العنف المميتة التي رأيناها في بورتلاند غير مقبولة".





وأضاف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، أن إطلاق النار في شوارع مدينة أمريكية عظيمة أمر غير مقبول، وتابع " أدين العنف بجميع أنواعه من قبل أي شخص ، سواء على اليسار أو اليمين. وأنا أتحدى دونالد ترامب أن يفعل الشيء نفسه".





وأضح بايدن أن الدولة لا يجب أن تصبح في حالة حرب داخلية تقبل القتل والانتقام بالدم.





وتابع بايدن "ماذا يتوقع ترامب من إصراره على تأجيج نيران الكراهية والانقسام في مجتمعنا واستخدام سياسة الخوف لإثارة غضب أنصاره؟ إنه يشجع على العنف بكل تهور".



