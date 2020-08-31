بعد موت صغارها في حادثة أليمة.. كلبة تتبنى 4 قطط صغيرة وترضعهم.. فيديو وصور

عثرت منظمة للحيوانات الأليفة على كلبة حامل في حالة يرثى لها بالقرب من محطة وقود على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث كانت تعيش على قطع قماش بالية.





كان على الكلبة وتدعى «جورجيا» الخضوع لعملية قيصرية طارئة نتيجة لمجئ مخاضها مبكرًا، لكن على الرغم من بذل الفريق قصارى جهده، لم يتمكنوا من إنقاذ الجراء الصغيرة التي لم تولد بعد.

اقرأ المزيد:





أصبحت الكلبة الأسترالية مسعورة بعدما أدركت أن صغارها لم تنجو، وتبحث بيأس عنهم في كل مكان، قالت أنيتا أوسا مؤسِسة محطة ABC15 الإخبارية: "كان الأمر محزنًا للغاية.. لقد مزقت المرتبة، في محاولة للعثور على أطفالها".





في محاولة يائسة لمساعدة الكلبة خلال هذه المحنة المروعة، نشرت أنيتا عبر حسابها في فيسبوك مهمة للعثور على كلاب صغيرة يتيمة يمكن أن تستفيد من حب جورجيا – وحليبها.





وضع القدر 4 قطط أيتام في حاجة ماسة إلى "أم"، ترددت أنيتا، بالنظر إلى أنهم من نوع مختلف، اعتنت الكلبة بالقطط بشكل لا يصدق لتظهر معجزة الأمومة في حنانها على القطط الصغيرة تعويضًا عن صغارها.



