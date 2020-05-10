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منوعات

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

الأحد 10/مايو/2020 - 04:50 ص
كلب يلاعب القطط
كلب يلاعب القطط
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عزة عاطف

أثبت الكلب اللطيف «ريلان» أن العلاقة بين الكلاب والقطط ليست بالتعقيد أو التوتر الذي نعتقده، فكل صغير يحتاج إلى من يحنو عليه، وكل كبير يبحث عمن يقدم له رعايته ليشعر بالمسئولية تجاهه.

ريلان هو كلب من نوع شيفرد يبلغ من العمر 9 سنوات، تمتلكه امرأة كندية تظعى «لورا تيندال»، ورغم كونه كلب إلا أنه يستمتع بكونه أب حاضن للقطط الصغيرة التي ليس لديها عائلة.

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طوال سنوات تبنت لورا أكثر من 60 قط وقطة صغار، من أجل رعايتهم والاهتمام بهم حتى ينتقلوا إلى بيوت أخرى تتبنى كل منهم، وقد كان كلبها أحن منها.

يتولى الكلب ريلان احتضان القطط الصغيرة وتدفئتهم عند النوم، ويتحمل وقت لعبهم بصبر جميل، كما يقوم بحمل القطط الصغيرة بفمه أذيتهم وكأنهم جراءه الصغيرة.

تعيش لورا في تورنتو بكندا وتقول وفقًا لصحيفة مترو: "لا أدري لماذا يحب ريلان القطط.. في البداية عندما أحضرت أول قطة إلى المنزل كان عمره 3 سنوات وكنت على استعداد لإبقائها معزولة عنه لتكون آمنة".

لكنه بمجرد أن رآها بدأ يلعق القطة وينام إلى جانبها وكان لطيفًا معها للغاية وعلى فطرته، حينها اندهشت من معاملته لجميع القطط الصغيرة وكأنه أب لهم.

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