بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد

تحب القطط دائمًا الحصول على ما تريد من خلال الاستعطاف وبأقل جهد ممكن، وهي الحيلة الذكية التي لجأت إليها واحدة من قطط الشارع وقفت تتصيد الزبائن أمام السوبر ماركت.
في موقف مثير للدهشة اصطحبت قطة ضالة تقطن في أحد شوارع المكسيك إحدى زبائن السوبر ماركت إلى رف أطعمة الحيوانات الأليفة وأشارت إليها على نوع الطعام المفضل لديها لتشتريه المرأة لها.
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كانت القطة تفعل ذلك مع الزبائن لكنهم لم يعيروها الانتباه، وبالصدفة رأتها مُعلمة مكسيكية تدعى «تانيا ليزبيث» 33 سنة، بينما كانت القطة تحدق بها باستعطاف شديد ما دفع المرأة لشراء ما تريده القطه بحيلة الاستعطاف.
تتبعت المرأة القطة التي قادتها بذكاء إلى متجر قريب وفقًا لصحيفة مترو، وجرتها إلى منطقة طعام الحيوانات الأليفة وأشارت إلى الوجبة التي تريدها.
تأثرت تانيا بشدة بحركات القطة الغريبة والذكية، تقول: "دخلت القطة بين أقدامنا كما لو كنا نتجاهلها، انتبهت إليها وقادتني إلى رف أغذية الحيوانات الأليفة.. "ففهمت أنها جائعة تريد أن تأكل".
لم تكتف تانيا بذلك فقد أسرت قلبها حركات القطة اللطيفة والذكية وتتبعتها لتعرف أين تعيش، وقد أصابتها الصدمة عندما رأتها تعيش وحيدة في منزل مهجور، فقررت المعلمة تبنيها وتربيتها.