بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد

تتبعت المرأة القطة التي قادتها بذكاء إلى متجر قريب وفقًا لصحيفة مترو، وجرتها إلى منطقة طعام الحيوانات الأليفة وأشارت إلى الوجبة التي تريدها.





تأثرت تانيا بشدة بحركات القطة الغريبة والذكية، تقول: "دخلت القطة بين أقدامنا كما لو كنا نتجاهلها، انتبهت إليها وقادتني إلى رف أغذية الحيوانات الأليفة.. "ففهمت أنها جائعة تريد أن تأكل".





لم تكتف تانيا بذلك فقد أسرت قلبها حركات القطة اللطيفة والذكية وتتبعتها لتعرف أين تعيش، وقد أصابتها الصدمة عندما رأتها تعيش وحيدة في منزل مهجور، فقررت المعلمة تبنيها وتربيتها.







