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منوعات

شاهد.. قطة تقتحم النشرة الجوية وتفاجئ المذيع

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:01 ص
قطة تقتحم النشرة
قطة تقتحم النشرة الجوية
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عزة عاطف
بالتزامن مع عمل مقدمي البرامج والإعلاميين من داخل منازلهم مثل باقي الموظفين نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، تفاجئ مذيع النشرة الجوية باقتحام قطته عليه البرنامج.

سيطرت القطة على المشهد وخطفت الأضواء من المذيع «جيف ليون» خلال تقديمه نشرة أحوال الطقس اليوم.

دخلت قطة ليون الشقية «بيتي كيتي» إلى البث المباشر وقاطعت توقعات الطقس، كما رفضت لابتعاد عن الطريق، مما أثار إعجاب الكثيرين وفقًا للفيديو الذي نشرته صحيفة مترو.

قرر جيف ليون التقاط قطته وجعلها جزءًا من العرض، لتصبح بيتي نجمة الطقس اليوم، جعل جيف الموقف فكاهيًا.

فأصبح كبير خبراء الأرصاد الجوية في WFIE-TV 14News بإنديانا منذ 34 عامًا، مضطرًا لتقديم توقعاته مع القطة Betty. 

قال جيف مازحًا في مقاطع الفيديو الخاصة به: "أدرك أنك تشاهد القطة الآن، لكن الجو سيكون باردًا الليلة".

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