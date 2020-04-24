رياضي سابق مصابا بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله

مع وجود الإرادة لا مكان للمستحيل، أطلق لاعب رجبي محترف سابق مبادرة قوية بهدف جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية العلاجية.

تتمثل المبادرة في تسلقه 89.056 ألف درجة سلم كـ محاكاة لتسلق قمة جبل إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8،848 مترًا، وذلك من خلال تسلق درجات السلم في 2783 رحلة صعودًا وهبوطًا خلال 4 أيام.

تعرض «إد جاكسون» لاعب الرجبي المحترف لحادث أليم منذ سنوات، حيث ضرب رأسه في قاع حمام السباحة، مما سبب له كسور متعددة في فقرات عموده الفقري.

حذر الأطباء وفقًا لصحيفة مترو من أنه قد لا يمشي مرة أخرى، ولكن بعد مرور عام واحد، تسلق إد أول جبل له.

وحاليًا يأمل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أن يصبح في يوم من الأيام أول مصاب بالشلل الرباعي يصعد جبل إيفرست.

يتوقع إد قضاء ما يقرب من 8 ساعات خلال اليوم في تسلق نفس الدرج، إذ يأمل الرياضي السابق في جمع الأموال الحيوية للمؤسسات الخيرية التابعة لـNHS و Forever Friends، ومؤسسة أبحاث الحبل الشوكي، Wings for Life.