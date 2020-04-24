عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

تحدث عالم روسي عما فعله العلماء داخل مختبرات مدينة ووهان الصينية من أشياء مجنونة خلال دراسة الفيروس تسببت من دون قصد في تطوره للانتقال إلى الخلايا البشرية.





وكشف «بيتر شوماكوف» عالم الأحياء الدقيقة عن مفاجأة تتعلق بالدراسات التي أجريت على الفيروس، فزعم أن العلماء كانوا يحاولون إيجاد علاج لمرض الإيدز.





وعلى الرغم من تحذيرات «ديمتري بيسكوف» المتحدث باسم الرئيس الروسي، من مزاعم القول إن فيروس كورونا من صنع الإنسان، إلا أن شوماكوف - كبير الباحثين في معهد إنجلهارت للبيولوجيا الجزئية بموسكو - أصر على أن العلماء الصينيين تدخلوا في الجينوم الخاص بالفيروس.





وقد زعم البروفيسور البارز في تخصصه على مستوى العالم أن العلماء في ووهان قاموا بأفعال "مجنونة للغاية" داخل مختبراتهم بهدف دراسة قدرة فيروس كورونا وتسببه بالأمراض، دون “قصد خبيث” أو محاولة صنع فيروس قاتل بشكل متعمد.





طريقة تدخل العلماء