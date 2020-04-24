الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

بعد حظر الطواف في الحرمين الشريفين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ووضع الحواجز الوقائية حول الكعبة الشريفة، أثار مقطع فيديو الضجة على مواقع التواصل.

تداول مستخدمو موقع التغريدات تويتر مقطع فيديو للحظات إزالة الحواجز الوقائية من ساحة الحرم المكي.

وهو ما أثار إعجاب الكثيرين بعد حرمان المعتمرين من الطواف حول الكعبة، لكن القرار جاء مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير كما هي.

أصدر الشيخ «عبدالرحمن السديس» الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين قرارًا بإزالة الحواجز التي تم وضعها حول الكعبة للوقاية من انتشار المرض.



يظهر في مقطع الفيديو عمال الصيانة بالمسجد الحرام خلال اللحظات الأولى لتفكيك الحاجز، وقد تداول رواد مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع.