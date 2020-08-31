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أخبار العالم

فرقاء لبنان يتوافقون على مصطفى أديب ويمنحونه الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة| شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:13 م
مصطفى اديب
مصطفى اديب
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قسم الخارجي
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير مصطفى أديب بتأليف الحكومة الجديدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات النيابية بواقع 90 صوتًا من أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة.


وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في لبنان، اليوم الاثنين، في بيان، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة".
وحصل "أديب" على الاغلبية النيابية بواقع 90 صوتًا من أصوات الكتل النيابية. في حين أعلنت كتلة "الجمهورية القوية" تسمية السفير نواف سلام بـ15 صوتًا، وكذلك سمّى النائب فؤاد مخزوفي سلام، وتحفّظ 6 نواب عن التصويت، فيما سمّى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريّا الحسن، والنائب جهاد عبدالصمد سمّى الفضل شلق، وفقا لصحيفة النهار اللبنانية 

وانضمّ أديب إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه برّي للقاء ثلاثي في بعبدا.  

وقال برّي أثناء مغادرته قصر بعبدا: "عقبال الحكومة بأسرع وقت".

وبعد 17 يومًا على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، انطلقت صباح اليوم الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، على وَقع ترقّب لما ستحمله الساعات المقبلة من تطوّرات سياسية.
وتم طرح اسم سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب لتولّي هذه الحكومة في الساعات الأخيرة، حيث تكثّفت الاتصالات بين الفرقاء السياسيين في لبنان ليستقرّ الخيار على سفير لبنان في برلين، وذلك بعد تعيينه من قبل رؤساء الحكومة السابقين، مثل فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتبنّي عدد من الكتل النيابية منها تكتل "لبنان القوي" والثنائي الشيعي لهذا الترشيح.

وتأتي الاستشارات النيابية، اليوم الاثنين، قبيل ساعات من الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بيروت في أقل من شهر، كونه أول الداعميين الدوليين لإعمار بيروت بعد الدمار الذي اسفرت عنه الشحنة المدمرة في ميناء بيروت. 

الرئيس المكلف مصطفى أديب من قصر بعبدا

Posted by ‎Annahar Newspaper | جريدة النهار‎ on Monday, August 31, 2020
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