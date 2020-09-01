AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد زاهر يسترجع ذكريات مسلسل البرنس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
رنا اشرف
شارك الفنان احمد زاهر جمهوره بصورة جديدة عبر خاصية استوري علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة من أحد مشاهده في مسلسله "البرنس" الذي كان قد عرض في رمضان الماضي رفقة الفنان محمد رمضان.

وعلق على الصورة : "وعرش ربنا".


وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان ينشر صورة مع أحمد فهمي عبر إنستجرام

بصورة مع أحمد فهمى ... محمد رمضان يشوق جمهوره للعمل القادم ... شاهد

أحمد زاهر في إطلالة جديدة من المصيف.. شاهد

إطلالة أنيقة.. شاهد روجينا على غلاف إحدى المجلات

بفستان سواريه .. ابنة أحمد زاهر فى إطلالة جديدة على السوشيال ميديا

أحمد زاهر مع ابنته في الجيم لرفع لياقته البدنية

ترشيحاتنا

خاص | مفاجأة في عقد علي ماهر مع النادي المصري

ترامب يعلن بشرى سارة حول لقاح كورونا المنتظر

بعد عملية زارعة رئتين.. امرأة تأخذ أنفاسها لأول مرة منذ 10 سنوات| فيديو

سحبه خارج خيمته أثناء نومه.. دب ينهي حياة رجل بطريقة مروعة

تعرف على تفاصيل غرق قرية بالأقصر بسبب زيادة منسوب الترعة

ميدو: أنا زملكاوي غصبا عن أي حد.. والتاريخ لا يُمحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو