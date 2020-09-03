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محافظات

غلق مركز دروس خصوصية في الزقازيق

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:11 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطوة جادة نحو الإستمرار فى مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.


وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت ثناء فوزي، رئيس حي ثان الزقازيق، بحملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة بمشاركة قسم الاشغالات ومسؤلى قسم الرخص بالمجلس، وبحضور قسم شرطة ثان الزقازيق وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية  بمنطقه (يوسف بك) بمنطقه الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقًا للإجراءات الإحترازية لمجابهه فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

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