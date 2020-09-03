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مرأة

طريقة عمل الكبدة .. 4 وصفات مختلفة منها الإسكندراني

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:01 م
طريقة عمل الكبدة
طريقة عمل الكبدة
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رشا عوني
طريقة عمل الكبدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء خاصة وأنها سهلة وسريعة التحضير ومناسبة سواء للغداء أو العشاء ، كما يمكن إعداد الكبدة مع بعض الأكلات السريعة كالأرز أو المكرونة ، أو إعدادها سندوتشات مثل الجاهزة ، وهناك العديد من طرق عمل الكبدة بوصفات مختلفة تبحث عنها الأمهات ، منها طريقة عمل الكبدة الإسكندراني ، وطريقة عمل الكبدة المشوية .

في السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكبدة بوصفات مختلفة سريعة .. 

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- طريقة عمل الكبدة المشوية : 

مكونات الكبدة المشوية : 
نصف كيلو كبدة 
عصير بصلة مفرومة 
ملح وفلفل اسود 
ملعقتين زيت زيتون 
عصير 2 ليمونة 

قومي بتقطيع الكبدة شرائح صغيرة أو يفضل شرائها شرائح جاهزة 
تبلي شرائح الكبدة بالملح و الفلفل وضيفي عصير الليمون 
ابشري بصلة ثم اعصريها وضيفي ماء البصل على الكبدة 
اخلطي الكبدة مع التوابل واتركيها من ساعتين إلى 3 ساعات 
بعد ساعتين ادهني الشواية بالزيت ثم ضعي الكبدة عليها 
وقومي بتقليبها على الجهتين حتى تنضج . 


مكونات الكبدة البلدي : 
نصف كيلو كبدة بقري
4 فصوص ثوم مهروس
2 بصلة مفرومة 
فلفل احمر وأخضر شرائح
ملعقة زيت نباتي
2 ملعقة عصير ليمون 
ملح و فلفل أسود وكمون 

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طريقة عمل الكبدة البلدي : 

- قومي بتقيطع الكبدة مكعبات متوسطة 
- ضعي عليها عصير ليمون 
- في مقلاة عميقة ضعي زيت على النار 
- ضيفي البصل والثوم حتى تذبل 
- ضيفي الكبدة واستمري في التقليب
- ضيفي الفلفل الاحمر والاخضر 
- ضيفي الملح والفلفل والكمون 
- غطي المقلاة واتركيها تنضج على نار هادئة
- بعد أن تنضج ضعي الكبدة في طبق وضيفي عليها عصير الليمون . 


مكونات الكبدة الإسكندراني : 
نصف كيلو كبدة
3 ثمرة ليمون 
4 فصوص ثوم 
ملعقة كمون كبيرة 
2 ملعقة كزبرة مطحونة 
ملعقة ملح
ملعقة شطة صغيرة 
فلفل أخضر حار 
ربع كوب زيت نباتي

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني : 
قطعى الكبدة الى قطع صغيرة 
اخلطى الثوم و الكمون و الكزبرة و الملح و الشطة والفلفل الأخضر الحار
امزجيهم فى محضر الطعام حتى يتكون لديكى معجون متجانس
 اضيفى المزيج إلى الكبدة وقلبيه واتركيه لينقع لمدة 15 دقيقة
 ضعى الزيت فى مقلاة متوسطة وسخنيه ثم اضيفى الكبدة  قليلا حتى تحمر
 اضيفى عصير الليمون واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة. 


مكونات الكبدة بالبصل : 
نصف كيلو كبدة بقري 
2 ثمرة بصل مقطعة شرائح 
فلفل أخضر رومي شرائح 
شرائح فلفل ملون 
2 فص ثوم
عصير 2 ليمونة
4 ملاعق زيت 
ملح وفلفل اسود
نصف ملعقة سماق
رشة قرفة 

طريقة عمل الكبدة بالبصل
شوحي البصل في الزيت إلى أن يذبل 

ثم أضيفي الثوم للبصل

 أضيفي الفلفل الأخضر والملون

 أضيفي الكبدة للخليط 

ضعي الملح والفلفل والسماق وعصير الليمون اتركيها على النار حتى تنضج. 
طريقة عمل الكبدة .. 4 وصفات مختلفة منها الإسكندراني
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