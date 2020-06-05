طريقة عمل الكبدة للشيف شربيني

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مقادير الكبدة

كبدة

زيت

ماء

فلفل حار

كرات

ملح شطة حسب الرغبة

كزبرة

كمون

زعتر

بقدونس

فلفل أسود بصل ثوم خل

طريقة عمل الكبدة

- ضعي الزيت ثم البصل ثم الثوم والفلفل الحار

- انقعى الكبدة بعض الخل على ماء مغلي في وعاء جانبي لعدة ثواني حتى يفتح لونها قليلًا ثم تقطع الكبدة شرائح طولية وتضاف إلى الزيت.

- ضعي الفلفل الأخضر والفلفل الحار حسب الرغبة والكرات ثم الملح والفلفل ثم الكمون والكزبرة الجافة والبهارات ثم الزعتر ثم الشطة حسب الرغبة تزين بالبقدونس ويمكن تناوله مع عيش او ارز .











